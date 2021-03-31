Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
Минтруд изменит порядок выплат на детей до трех лет
31.03.2021 22:00
Налоговые льготы в Карелии начинают действовать с 50 лет для женщин и с 55 лет для мужчин 4
Сегодня 11:41
"Ездят как хотят и когда хотят, а мы должны им платить все больше и больше!" 9
Сегодня 12:27
Россиянин получил реальный срок за убийство котенка 4
31.03.2021 19:10
Диетолог назвала норму кофе в день
31.03.2021 19:40
"Ездят как хотят и когда хотят, а мы должны им платить все больше и больше!" 3
Сегодня 12:00
Украина ужесточила санкции против России 7
31.03.2021 20:40
Жительница Карелии поехала в Москву и рассказала Путину о проблемах Сегежи 18
Сегодня 07:15

В Петрозаводске покажут корометражки, которые сняли карельские школьники

Новости. Культура
18:20, 01 Апреля 2021
фото: © Минкульт Карелии
Загрузка...

В кинотеатре "Премьер" представят премьеру короткометражных фильмов, которые создали ученики 10 школ Карелии, сообщили в Минкульте республики.

Премьерные показы короткометражек, созданных в рамках проекта "Я покажу тебе Карелию", состоятся 2, 3 и 6 апреля.

Проект позволил попробовать свои силы в кинематографе сразу 10 школам Карелии. Осенью были сняты короткометражные фильмы, в которых режиссерами, сценаристами, актерами и организаторами выступили сами школьники.

Те, кто уже посмотрел короткометражки, высоко оценили работы начинающих киношников.

Кинотеатр "Премьер" приглашает на бесплатные сеансы короткометражек.

Справки и бронирование мест по телефону 59-90-30, добавочный 122.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
30.03.2021, 08:20
В больнице Карелии, которую проверяли Минздрав и полиция, уволилась главврач
01.04.2021, 07:15
Жительница Карелии поехала в Москву и рассказала Путину о проблемах Сегежи
01.04.2021, 06:40
Стоимость проезда в маршрутках Петрозаводска поднимется до 37 рублей
25.03.2021, 09:15
Председателю Петросовета Геннадию Боднарчуку предъявили окончательное обвинение в четырех преступлениях
01.04.2021, 09:28
Михаил Стоцкий покинул пост главврача поликлиники №1 Петрозаводска
01.04.2021, 00:44
Пока власти Петрозаводска спят, родители будущих первоклассников дежурят в очереди у школ (ФОТО)

Чтиво

31.03.2021 11:35
Без политики
Дачный сезон: как сберечь здоровье в битве за урожай
Весной для многих начинается дачный сезон: активные посевные, посадочные, строительные работы на своих загородных участках.
"Мы против идеи строительства мусорного полигона в Сегежском районе!" 7
31.03.2021 11:30
Год карантинного абсурда 10
30.03.2021 15:50
архив чтиво

Медиа

"Гиперборея-2021" в Петрозаводске
07.02.2021 11:55
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»