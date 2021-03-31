В Петрозаводске покажут корометражки, которые сняли карельские школьники

В кинотеатре "Премьер" представят премьеру короткометражных фильмов, которые создали ученики 10 школ Карелии, сообщили в Минкульте республики.

Премьерные показы короткометражек, созданных в рамках проекта "Я покажу тебе Карелию", состоятся 2, 3 и 6 апреля.

Проект позволил попробовать свои силы в кинематографе сразу 10 школам Карелии. Осенью были сняты короткометражные фильмы, в которых режиссерами, сценаристами, актерами и организаторами выступили сами школьники.

Те, кто уже посмотрел короткометражки, высоко оценили работы начинающих киношников.

Кинотеатр "Премьер" приглашает на бесплатные сеансы короткометражек.

Справки и бронирование мест по телефону 59-90-30, добавочный 122.