В Петрозаводске покажут спектакль «Дневник кота-убийцы» в пользу бездомных животных

Актеры театра драмы Карелии Людмила и Валерий Баулины представят в медиацентре «Vыход» театрально-художественный благотворительный проект.

Медиацентр «Vыход» завершает год театрально-художественным благотворительным проектом, которым и начинал 2021. Это спектакль «Дневник кота-убийцы», поставленный по одноименному роману Энн Файн.

Актеры театра драмы Карелии «Творческая мастерская» Людмила и Валерий Баулины расскажут зрителям одну из историй кота Таффи с помощью анимации Сергея Терентьева, Натальи Логиновой и Дениз Уайли (Великобритания).

Спектакли можно будет увидеть 23 декабря в 19.00, 25 декабря в 14.00 и 26 декабря в 14.00.

Вход свободный. Зрители приглашаются сделать любое посильное пожертвование в пользу бездомных животных.

Предварительная запись: по телефону медиацентра «Vыход» 55 95 00, доб. 112, в сообщениях группы https://vk.com/mediacenter_vyhod, в медиацентре лично в часы его работы.