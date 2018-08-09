В Петрозаводске покупатель пришел в магазин, открыл сейф и унес выручку

Ранее судимый петрозаводчанин задержан после кражи 60 тысяч из магазина, сообщили в МВД Карелии.

В отдел полиции №2 Петрозаводска с заявлением о краже обратились сотрудники одного из магазинов. Они сообщили, что из сейфа, в котором хранилась выручка, украдены почти 60 тысяч рублей.

На месте происшествия сотрудники полиции выяснили, что кража была совершена за несколько часов до закрытия магазина. В это время никто из работников к сейфу не подходил, но при этом замок был открыт оригинальным ключом.

В результате установили подозреваемого в краже. Ранее судимый 29-летний петрозаводчанин неоднократно попадал в поле зрения правоохранителей, в том числе и в связи с совершением аналогичных преступлений.

После задержания он рассказал полицейским, что несколько раз заходил в магазин, присматривая, где и как хранятся деньги. Во время очередного визита, выбрав время, когда продавец общался с покупателями, он прокрался к сейфу и открыл замок ключом, который лежал сверху. Затем убедился, что эти действия остались незамеченными, пробрался к нему второй раз, и, похитив деньги, ушел.

Мужчина стал фигурантом уголовного дела и на время следствия находится на подписке о невыезде.