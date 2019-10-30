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Новости. Общество
08:05, 30 Октября 2019
фото: pixabay.com / B_A

В Петрозаводске полицейские обсудили с педагогами ненависть и вражду

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Представитель Центра по противодействию экстремизму карельской полиции посвятил городских педагогов в нюансы антиэкстремистского законодательства.

Как сообщает сайт МВД по Карелии, в Университетском лицее состоялась встреча сотрудников органов внутренних дел с педагогами в рамках оперативно-профилактического мероприятия "Нет ненависти и вражде".

Представитель Центра по противодействию экстремизму МВД по РК Сергей Малафеев разъяснил аспекты антиэкстремистского законодательства, привел примеры из карельской практики. Он отметил, что в настоящее время 80% всех нарушений экстремистского и террористического толков фиксируется в интернете. "Вот почему важно разъяснять подросткам, что не всяким контентом, который они находят в сети, можно делиться" - отметил полицейский. Он напомнил, что ориентиром в данном вопросе послужит Федеральный список экстремистских материалов, постоянно обновляемый на сайте  Минюста РФ.

Сообщается, что сотрудник МВД объяснил, что именно и в каком случае с юридической точки зрения считается нарушением, перечислил длительные негативные последствия для привлеченных к ответственности лиц.

Инспектор по делам несовершеннолетних Ольга Яковлева напоминала педагогам о том, какие криминальные проявления сегодня чаще остальных встречаются в подростковой среде, как при тех или иных происшествиях следует реагировать работникам школы, призвала обращать внимание на так называемые семьи социального риска и подростков, возможно, подвергающихся отрицательному влиянию, сообщили в пресс-службе полиции.

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Комментарии

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агрегат
2019-10-30 10:31:35
А кто возбудители? Хотелось бы полный список.
новый
2019-10-30 10:19:28
Навальнят надо чаще пороть в целях профилактики. Трунов, я правильно сказал ?
Гость
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