В Петрозаводске полицейские организовали погоню за мотоциклистом

Беглец был задержан.

Минувшей ночью в Петрозаводске сотрудниками ДПС была организована погоня за мотоциклистом, сообщили в паблике КАРЕЛФОРНИЯ NEWS | Петрозаводск и Карелия.

Как рассказали в источнике, на пересечении Карельского проспекта и улицы Василия Маргелова водитель бросил транспортное средство и попытался скрыться бегством. Пробежал не долго и практически сразу же был задержан.

Погоня за мотоциклистом произошла минувшей ночью в Петрозаводске. Инцидент зафиксировали камеры компании «Ситилинк».



Судя по кадрам, дорожная полиция заметила мотоциклиста в 01:52 на пересечении Лесного проспекта с улицей Хейкконена, после чего началась погоня, которая продолжилась на Кукковском кольце, а завершилась на перекрестке Карельского проспекта и улицы Василия Маргелова.



Подробности причины погони пока неизвестны.