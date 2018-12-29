В Петрозаводске полицейский спас из огня двоих детей

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Сотрудник полиции бросился внутрь горящего дома и спас людей, сообщили в МВД Карелии.
Декабрьской ночью сотрудник Отдела по контролю за оборотом наркотиков, находясь на службе, проезжал мимо частного сектора в микрорайоне Кукковка. Вдруг он увидел клубы дыма, а за поворотом обнаружил, что горит крыша двухэтажного дома.
Полицейский бросился на территорию домовладения, преодолел забор и стал стучать в окна и двери. Он старался как можно скорее разбудить людей.
Оперуполномоченный прошел в дом и обнаружил там спящих граждан – двух несовершеннолетних детей и одного возрастного мужчину. Он оперативно вывел их на улицу, сориентировал в происходящей ситуации, попросил открыть ворота для проезда пожарной техники.
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