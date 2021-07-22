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В Петрозаводске полиция ведет розыск исчезнувшей женщины

Новости. Происшествия
09:55, 29 Июля 2021
фото: МВД по Республике Карелия / ВК

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В столице Карелии пропала Мариана Звонцова: полиция объявила ее в розыск.

Петрозаводская полиция разыскивает без вести пропавшую Звонцову Мариану Сергеевну 1984 года рождения. Об этом информирует МВД.

Женщина ушла из дома на улице Ведлозерской днем 28 июля. Её местонахождение неизвестно до настоящего момента.

Приметы: на вид 37 лет, плотного телосложения, рост 170 см., волосы русые мелированные длиной до плеч. Была одета: футболка серого цвета, салатовые брюки, синие кроссовки.

Всех, имеющих какую-либо информацию о местонахождении разыскиваемой, полиция просит сообщать по телефонам: 8911 415 25 87, 8911 402 49 26, 88142 73 91 54 или 02 (с мобильного — 102).

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