В Петрозаводске помыли Ленина

Работники Городского комбината благоустройства привели в порядок памятник Ленину, сообщили в администрации Петрозаводска.

Субподрядная организация приступила к весенней мойке городских монументов.

Работники Городского комбината благоустройства привели в порядок памятник Ленину. Для того, чтобы очистить 11-метровый гранитный монумент, рабочие использовали автогидроподъемник.

Мойка расположенного в центре площади Ленина 140-тонного гранитного монумента работы скульптора Манизера - один из наиболее сложных этапов очистки петрозаводских памятников, поскольку он по-прежнему остается самым крупным мемориальным сооружением города.

В апреле – мае рабочими субподрядной организации будут очищены остальные городские монументы.



фото администрации Петрозаводска