В Петрозаводске помыли Ленина

Новости по теме
Загрузка...
Работники Городского комбината благоустройства привели в порядок памятник Ленину, сообщили в администрации Петрозаводска.
Субподрядная организация приступила к весенней мойке городских монументов.
Работники Городского комбината благоустройства привели в порядок памятник Ленину. Для того, чтобы очистить 11-метровый гранитный монумент, рабочие использовали автогидроподъемник.
Мойка расположенного в центре площади Ленина 140-тонного гранитного монумента работы скульптора Манизера - один из наиболее сложных этапов очистки петрозаводских памятников, поскольку он по-прежнему остается самым крупным мемориальным сооружением города.
В апреле – мае рабочими субподрядной организации будут очищены остальные городские монументы.
Все главное - здесь: #stolicaonego
Новости по теме
Выбор читателей
15.04.2019, 14:08
16.04.2019, 19:10
16.04.2019, 11:39
14.04.2019, 18:02
Аналитика
18.04.2019 15:39
Капитал
В Карелии обсудили новую программу расселения из аварийного жилья, которая начинается в этом году и продлится до 2025 года.
18.04.2019 15:08
17.04.2019 10:10
16.04.2019 15:10
15.04.2019 14:13
Чтиво
18.04.2019 14:10
Частная жизнь
Жительницы Чалны рассказали, как они пытаются выжить в доме, который держится на монтажной пене.
15.04.2019 15:40
15.04.2019 14:08
15.04.2019 11:59
Медиа
Новое
Сегодня 10:36
Комментарии