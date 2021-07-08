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В Петрозаводске посетитель кафе разбил защитный экран у кассы

Новости. Общество
12:52, 09 Июля 2021
фото: © domramki.ru

Росгвардейцы задержали мужчину в петрозаводском кафе за порчу имущества.

По сообщению Управления Росгвардии по Карелии, инцидент произошел в минувший четверг, 8 июля, в кафе на улице Пирогова. Сотрудники заведения вызвали группу задержания вневедомственной охраны. Выяснилось, что 42-летний гражданин сломал защитный экран, отделявший продавцов от покупателей.

Нарушитель задержан и передан полиции.

Происшествие зарегистрировано как порча имущества. Ущерб уточняется.

Ранее бойцы Росгвардии в Карелии помогли выйти из кафе нетрезвому посетителю.

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