В Петрозаводске посетитель кафе разбил защитный экран у кассы

Росгвардейцы задержали мужчину в петрозаводском кафе за порчу имущества.

По сообщению Управления Росгвардии по Карелии, инцидент произошел в минувший четверг, 8 июля, в кафе на улице Пирогова. Сотрудники заведения вызвали группу задержания вневедомственной охраны. Выяснилось, что 42-летний гражданин сломал защитный экран, отделявший продавцов от покупателей.

Нарушитель задержан и передан полиции.

Происшествие зарегистрировано как порча имущества. Ущерб уточняется.

Ранее бойцы Росгвардии в Карелии помогли выйти из кафе нетрезвому посетителю.