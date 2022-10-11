В Петрозаводске пошли под суд подростки, жестоко избившие и ограбившие незнакомца

В столице республики рассматривается дело по обвинению троих несовершеннолетних, совершивших разбой, сообщили в Следкоме Карелии.

В Петрозаводске завершено расследование уголовное дело по обвинению трех подростков в разбое.

По данным следствия, ночью 8 февраля трое подростков, от 15 до 17 лет, договорились напасть на прохожего и ограбить его. Жертвой нападения стал незнакомый им 23-летний мужчина — его жестоко избили, отобрав наушники и 2 тысячи рублей.

Кроме того, нападавшие разбили очки и ноутбук, находившийся в рюкзаке мужчины. Общий материальный ущерб составил более 80 тысяч рублей. Пострадавший получил травмы, ему потребовалась медицинская помощь.

Двое обвиняемых были заключены под стражу. На допросе у следователя все подростки признались в избиении.

В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.