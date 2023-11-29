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В Петрозаводске поставлен абсолютный рекорд количества осадков

Новости. Погода
16:12, 30 Ноября 2023
фото: © Амелия Хант / «Столица на Онего»

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В ноябре 2023 года в столице Карелии выпала наибольшая сумма осадков за всю историю наблюдений.

За прошедший ноябрь в Карелии выпало 112 мм осадков, или 224 от месячной нормы. Даже без последнего дня месяца это абсолютный рекорд за всю более чем вековую историю наблюдений. Предыдущий рекорд принадлежал ноябрю 1974 года — тогда выпало 97,1 мм осадков. Такие данные привели в карельском Гидрометцентре.

По данным метеостанции Петрозаводска, высота снежного покрова на конец ноября достигла 24 см. Это много, но далеко не рекорд. Максимальной высоты сугробы в конце ноября достигли в 1995 году — 37 см.

В начале декабря в Карелии продолжатся снегопады разной интенсивности. В Петрозаводске снег стоит ожидать 1 декабря — прирост снежного покрова окажется в пределах 4 — 7 см.

Температура в республике будет колебаться от -4, -9°С, по северным районам ночью местами до -8, -13°С, однако в начале следующей недели будет постепенно снижаться.

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