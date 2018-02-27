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Новости. Экономика
08:05, 27 Февраля 2018

В Петрозаводске построят ФОК стоимостью более 800 млн рублей

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На Древлянке началось строительство нового физкультурно-оздоровительного комплекса, который планируют открыть в конце 2019 года.

По сообщению Министерства по делам молодежи, физической культуре и спорту Карелии, в состав ФОКа войдут просторный спортивный бассейн с 7 дорожками по 25 м и отдельный бассейн для детей размером 6х12 м, тренажерный зал с площадью более 800 квадратных метров, кардиозона с различными видами тренажеров. В помещениях предусмотрены залы площадью от 100 до 200 квадратных метров для проведения групповых занятий по танцам, гимнастике, единоборствам, йоге, для занятий силовыми и другими видами спорта. Программы тренировок будут рассчитаны как на детскую аудиторию, так и на взрослых. В комплексе будет оборудована СПА-зона с саунами и зоной отдыха.

По информации представителей ТЦ "Лотос Плаза", рядом с которым началось возведение ФОКа, общая площадь здания составит 19 400 квадратных метров, объем инвестиций - порядка 836 млн рублей.

Расчетная пропускная способность ФОКа составит около 1200 человек в сутки. Проект предполагает паркинг на 500 машиномест. Ориентировочная дата завершения строительства – 3-й квартал 2019 года.

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