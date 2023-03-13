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В Петрозаводске построят новую дорогу с парковкой у железнодорожного вокзала за 150 млн рублей

Новости. Общество
14:08, 14 Марта 2023
фото: © Валерий Шарифулин / ТАСС

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Глава Минтранса Карелии Сергей Щебекин пообещал начать строительство дороги к железнодорожному вокзалу со стороны улицы Чапаева в 2023 году.

Вопрос организации стоянки автотранспорта на территории, прилегающей к пешеходному мосту через железнодорожные пути со стороны улицы Черняховского, обсудили сегодня на онлан-совещании по развитию Петрозаводска. По словам главы Минтранса республики Сергея Щебекина, на сегодняшний день разработана проектная документация по строительству автомобильной дороги от улицы Чапаева до вокзала с парковкой в районе Паровозного сквера.

«Емкость парковки будет 150 мест со стороны улицы Чапаева. Проектно-сметная документация находится в Карелгосэкспертизе. Срок заключения госэкспертизы  — до 15 апреля этого года. Потом приступим к конкурсным процедурам. Стоимость работ фактически по созданию новой улицы и организация парковки в районе Паровозного сквера составит порядка 150 млн рублей. Средства есть. Можем в этом году начать строительство», — заявил министр.

Глава Карелии Артур Парфенчиков отметил, нужно начинать эту стройку.

«Это важнейший инфраструктурный проект для наведения окончательного порядка в центре города. Может, и площадь Гагарина нужно реконструировать, когда мы поймем все логистику, кто откуда поедет, откуда будут основные грузопотоки, что у нас останется на площади Гагарина», — сказал Парфенчиков.

Еще одна парковка появится у вокзала рядом со сквером Ригачное поле. Ориентировочный срок сдачи объекта — июнь 2023 года. Работы идут в соответствии с графиком, сообщил Сергей Щебекин.

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