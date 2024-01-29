В Петрозаводске построят спортивный центр активного отдыха

В крупном районе Петрозаводска построят двухэтажный спортивный центр активного отдыха, который будет доступен и маломобильным гражданам.

В Госкомитет Карелии по жилищному надзору сообщили о начале строительства спортивного центра активного отдыха в районе Карельского проспекта в Петрозаводске, сообщили в ведомстве.



Спортивный центр — это двухэтажное здание площадью 2741,5 квадратных метров, в котором по проекту будет 2 спортивных зала, медицинский кабинет, лифтовый холл, гардероб, раздевалки с санузлами и душевыми.



В спортзале на 1 этаже предусмотрена зона скейт-парка с рампами, где будут проходить занятия на скейт-бордах, велосипедах и роликовых коньках. Кроме того, здесь расположится зона скалодрома — 2 отвесные стены, а также будут оборудованы женская и мужская раздевалки с санузлами и душевыми, зона отдыха.



Спортзал 2 этажа включает в себя зону VR-спорта для проведения виртуальных игр спортивных мероприятий и бильярдную зону.



По проекту инфраструктура спортивного центра активного отдыха на Кукковке будет доступна маломобильным группам населения, сообщили в Госкомитете Карелии по жилищному надзору.