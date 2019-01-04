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Новости. Общество
17:20, 04 Января 2019
фото: Администрация Петрозаводска

В Петрозаводске построят тоннель для автомобилей

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Проектирование тоннеля для автотранспорта под ж/д в Петрозаводске начнется в 2019 году

Администрация Петрозаводска заложила в бюджет на 2019 год средства на проектирование тоннеля для проезда автотранспорта под железной дорогой в районе улицы Достоевского.

Согласно документу, планируется разработка проектной документации для реконструкции ул. Достоевского на участке от ул. Зайцева до ул. Боровой с устройством тоннеля под железнодорожными путями по ул. Халтурина.

Подробности читайте в материале интернет-газеты "Вести Карелии".

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Комментарии

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кир
2019-01-04 19:42:34
Давным-давно, ещё при Советах хотели туннель в Сулажгору сделать. Там автопредприятия имеются с большим парком машин, да и 3-й автобусный маршрут разгрузить. Не сделали. Не было ни денег, ни политической воли. Москва всё финансирует. И тогдашний начальник всея Карелии Виктор Степанов ничего не сделал. Хотя он инициировал другой долгострой у радиомачты на Кукковке. Злые языки говорили, что этот корреспондентский пункт ТАСС делали для отца его зятя. Не знаю. За что купил, за то продал. Военные к построенному зданию кабель протянули. Двадцать лет с гаком постройка стоит и рушится. Дела никому нет в цифровом веке. А столько органов надзорных зря хлеб едят!
andruh
2019-01-04 19:06:17
Помоему ещё Дёмин собирался лет 10 назад...
Leopol'd
2019-01-04 18:49:54
Если вспомнить темпы достройки Куйбышева, реконструкции понтонному моста, ремонта мостов на Мерецкова и пр., то надежды увидеть результат не питаю. Хотя лет 30 еще надеюсь пожить...
12345
2019-01-04 18:46:40
Оно, конечно, надо, но 10 лет уже Достоевского пытаются в районе Октябрьского пр. реконструировать. Складывается впечатление, что закон о торгах какие-то странные люди написали таким образом, чтобы создать проблемы по разным направлениям. Если кто-то денег бюджетных сэкономить, так тут не все так просто. Сколько объектов по вине непонятных подрядчиков-однодневок запороли? Каждый год пишут постоянно об этом. Дороги, соц. объекты и др
Серж
2019-01-04 18:30:15
Было бы хорошо , много трансп. проблем ушло бы .
Егор Сидоров
2019-01-04 18:11:45
Якобы в 19 году начнется только проектирование. Вполне возможно, что на проектирование деньги выделят, куда они только уйдут, сложный вопрос. Ну, а строительства нынешнее поколение россиян вряд ли дождется.
zanoza
2019-01-04 17:32:10
Очередной "воздушный замок",т.е. тонель у нас собираются строить :)
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