В Петрозаводске построят тоннель для автомобилей

Проектирование тоннеля для автотранспорта под ж/д в Петрозаводске начнется в 2019 году

Администрация Петрозаводска заложила в бюджет на 2019 год средства на проектирование тоннеля для проезда автотранспорта под железной дорогой в районе улицы Достоевского.

Согласно документу, планируется разработка проектной документации для реконструкции ул. Достоевского на участке от ул. Зайцева до ул. Боровой с устройством тоннеля под железнодорожными путями по ул. Халтурина.

Подробности читайте в материале интернет-газеты "Вести Карелии".