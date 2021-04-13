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В Петрозаводске построят высотный дом «Онегин» с видом на озеро и панорамными окнами (ВИДЕО)

Новости. Общество
15:47, 14 Апреля 2021
фото: © Баренц Групп
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Компания «Баренц Групп» объявила старт продаж квартир в новом высотном доме «Онегин» на улице Державина.

Почему «Онегин»? Не трудно догадаться, что Онегин — это название, созвучное с Онежским озером.

Новый дом будет располагаться на улице Державина всего в пяти минутах езды от набережной и центра Петрозаводска. В этом районе — развития социальная инфраструктура — рядом Державинский лицей, детские сады, поликлиника. И главное — шикарные виды на Онежское озеро.



Итак, «Онегин» — это особенный дом с видовыми характеристиками на Онежское озеро:

Ваш район — это 5 минут от центра города, прогулочная территория Онежского озера, державинский парк. В шаговой доступности несколько детских садов, Державинский лицей и продовольственные магазины.

Ваш двор — это огороженная территория, детский развивающий комплекс, оформление и озеленение территории. Большой подземный и наземный паркинги.

Ваш дом — это высококачественный монолитный комплекс с ярко оформленными фасадами. Низкие коммунальные платежи и круглый год горячая вода.

Ваш подъезд — это авторски оформленные парадные с вместительными колясочными на каждом этаже. Скоростные бесшумные лифты и видеонаблюдение.

Ваша квартира — это правильная планировка с функциональными зонами, панорамными окнами и высокими потолками. Возможность приобретения квартир с чистовой отделкой и качественной отделкой «под ключ».

Самые романтичные квартиры ждут своих новоселов, успейте приобрести выгодно по привлекательным ценам.

Презентацию жилого комплекса «Онегин» можно посмотреть здесь.

Телефон отдела продаж 331-331, так же мы есть в социальных
сетях vk.com/barenzgroup и на сайте barenz.group.

На сайте barenz.group вы узнаете больше о проекте и сможете забронировать квартиру в жилом доме «Онегин».

Застройщик: ООО «СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК ЖК «ОНЕГИН», проектные декларации на сайте Barenz.group. Услуга предоставляется ПАО Сбербанк.

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