В Петрозаводске пожар на улице Шотмана тушили 15 человек

В Петрозаводске в квартире жилого дома на улице Шотмана произошел серьезный пожар.

Как сообщили в региональном Управлении МЧС, сегодня в 11:04 пожарно-спасательные подразделения Петрозаводска (15 человек, 3 единицы техники) привлекались для ликвидации пожара в квартире жилого дома по адресу: ул. Шотмана, д. 34 г.

Пожар удалось ликвидировать в 11:29.