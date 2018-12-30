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Новости. Происшествия
16:05, 30 Декабря 2018
фото: Pixabay

В Петрозаводске пожар на улице Шотмана тушили 15 человек


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В Петрозаводске в квартире жилого дома на улице Шотмана произошел серьезный пожар.

Как сообщили в региональном Управлении МЧС, сегодня в 11:04 пожарно-спасательные подразделения Петрозаводска (15 человек, 3 единицы техники) привлекались для ликвидации пожара в квартире жилого дома по адресу: ул. Шотмана, д. 34 г.

Пожар удалось ликвидировать в 11:29.

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