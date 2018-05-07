В Петрозаводске пожар уничтожил заброшенное здание

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Возгорание произошло в старой постройке, располагавшейся на Лососинском шоссе.
Пожар произошел вечером седьмого мая.
Заброшенное здание по адресу Лососинское шоссе, 15 выгорело целиком.
Как сообщили в МЧС по РК, пострадавших в происшествии нет.
Официальная информация о причинах возгорания на данный момент отсутствует.
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