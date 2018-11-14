В Петрозаводске пожарные спасли девушку, которая потеряла сознание

На Ключевой 13 ноября пожарные вскрыли квартиру и обнаружили девушку без сознания, сообщили в МЧС Карелии.

Спасатели приехали на место вызова, вскрыли квартиру и обнаружили там девушку без сознания. До приезда врачей скорой помощи пострадавшей была оказана первая медицинская помощь.