В Петрозаводске пожарные устроили праздник горожанам в честь Дня Победы (ФОТО)

В Соломенном пожарные приняли участие в проведении праздничного мероприятия, посвященного Дню Победы.

Восьмого мая сотрудники пожарной части 75 приняли участие в проведении праздника в Соломенном. Мероприятие, посвященное Дню Победы, состоялось около Братской могилы советских воинов. Об этом сообщает паблик «Пожарная часть — 75 Соломенное».

«Во время проведения мероприятия была представлена пожарно-спасательная техника, которую можно было рассмотреть, сфотографировать, и даже посидеть в кабине настоящего пожарного автомобиля», — говорится в сообщении паблика.

Ранее сообщалось, что в Соломенном горожане на сутки раньше отметили День Победы, чтобы затем подключиться к официальному городскому празднованию.