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Пожарные залили новый каток в Петрозаводск

Новости. Общество
18:20, 15 Января 2021
фото: © Администрация Петрозаводска
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Ледовую площадку открыли возле средней школы № 35 Петрозаводска, сообщили в мэрии города.

Сегодня в Петрозаводске открылся ещё один каток для горожан. Ледовую площадку залили в Железнодорожном районе возле школы № 35.

В будни жители и гости карельской столицы могут посещать каток с 15.00, после завершения уроков в школе, а в выходные – в любое время. Коробка с ледовой площадкой расположена на территории образовательной организации в зоне для занятий спортом. За помощь в подготовке льда директор учреждения Елена Прожеева благодарит начальника пожарной части № 4 Петрозаводска Максима Курицына.

Напомним также, что ранее каток залили возле средней школы № 11 на Перевалке. Уже работает ледовая площадка на стадионе "Юность". Кроме того, продолжает принимать жителей и гостей карельской столицы мобильный каток на площади Кирова.

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