17:40, 26 Апреля 2019
В Петрозаводске предприятие-банкрот выплатило работникам компенсацию за задержку зарплаты
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Задолженность по заработной плате перед работниками предприятия составила около полумиллиона рублей, сообщили в прокуратуре Карелии.
Прокуратура провела проверку соблюдения трудового законодательства и законодательства о банкротстве в ООО "Онежская добывающая компания".
Установлено, что общество с января 2017 года объявлено банкротом и находится в стадии конкурсного производства. До введения стадии банкротства, в связи с отсутствием денег образовалась задолженность по заработной плате перед работниками предприятия на общую сумму порядка 500 тысяч рублей.
В январе задолженность была погашена.
Работникам ООО "ОДК" произведена денежная компенсация на общую сумму 85 тысяч рублей.
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