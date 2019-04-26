В Петрозаводске предприятие-банкрот выплатило работникам компенсацию за задержку зарплаты

Задолженность по заработной плате перед работниками предприятия составила около полумиллиона рублей, сообщили в прокуратуре Карелии.

Прокуратура провела проверку соблюдения трудового законодательства и законодательства о банкротстве в ООО "Онежская добывающая компания".

Установлено, что общество с января 2017 года объявлено банкротом и находится в стадии конкурсного производства. До введения стадии банкротства, в связи с отсутствием денег образовалась задолженность по заработной плате перед работниками предприятия на общую сумму порядка 500 тысяч рублей.

В январе задолженность была погашена.

Работникам ООО "ОДК" произведена денежная компенсация на общую сумму 85 тысяч рублей.