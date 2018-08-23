В Петрозаводске предприниматель незаконно использовал торговый знак

УФАС по Карелии обнаружило признаки нарушения закона "О защите конкуренции" в действиях предпринимателя, разместившего торговый знак "Славмо" внутри своей торговой точке.

В адрес УФАС поступило заявление от АО "Славмо". Компания пожаловалась на действия лица, продающего мороженное в торговом объекте, расположенном за остановочным комплексом, напротив входа в торговый центр «Кей».

Как считают представители "Славмо", предприниматель незаконно использует зарегистрированные обществом товарные знаки. Речь идет об эмблеме и надписи "Славмо". Эти товарные знаки зарегистрированы в отношении молочных продуктов, в том числе молока, сливок, кефира, мороженного, сметаны и т.д.

Предприниматель сообщил, что торгует мороженным, выпускаемым ЗАО "Холод Славмо". В этой связи он принял решение разместить рекламные материалы. Однако при их изготовлении дизайнером была допущена ошибка – вместо торгового знака ЗАО "Холод Славмо" на баннере был напечатан товарный знак АО "Славмо".

Подробности – в материале "Вестей Карелии".