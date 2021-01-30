В Петрозаводске предприниматели возмущены желанием чиновников вмешаться в рекламный бизнес

Предприниматели опасаются многократного роста платы за размещение рекламных конструкций.

Не успел в Петрозаводске угаснуть конфликт между городскими властями и местными предпринимателями, вызванный ужесточением требований к вывескам на фасадах зданий, как мэрия карельской столицы собралась повысить плату за размещение рекламных конструкций. Эти планы подтвердил 26 января заместитель мэра города Евгений Перов на заседании рабочей группы из числа муниципальных чиновников и депутатов, где обсуждались предложения по изменению Порядка установки и эксплуатации рекламных конструкций на территории Петрозаводского городского округа.

"В ходе опыта расторговки аукционов на право заключения договоров на установку рекламных конструкций мы увидели тот факт, что итоговая цена за места для рекламных конструкций многократно возрастала от начальной цены, которая была установлена существующей методикой. Напомню, что мы расторговали порядка половины всех мест, которые внесены в городскую схему, это около двухсот штук. В текущем году мы планируем расторговать еще около ста мест, и мы представили на рассмотрение рабочей группы наши предложения, касающиеся поднятия начальной цены контракта на право заключения договоров, в связи с тем, что практика и рынок показали, что эти места стоят гораздо дороже", – заявил господин Перов.

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