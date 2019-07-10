В Петрозаводске предпринимателю грозит лишение свободы за отказ убирать ларек

Юридическое лицо привлекли к ответственности за нежелание освободить участок на Древлянке, сообщили в администрации Петрозаводска.

Администрация Петрозаводска предупреждает о недопустимости нарушения земельного законодательства и самовольного занятия земель.

Судебный пристав межрайонного отдела наказал общество с ограниченной ответственностью за нежелание освободить незаконно занятый участок под торговым объектом на Древлянке.

За неисполнение требований в отношении правонарушителя вынесено постановление о взыскании исполнительского сбора в размере 50 тыс. рублей. Обжаловать его должнику не удалось. Суд отказал в удовлетворении иска об отмене постановления.

Кроме того, директору общества направлено предупреждение о том, что за неисполнение решения суда грозит лишение свободы на срок до одного года. Уголовная ответственность совершенно не исключает административную. В результате приставами составлен протокол.