В Петрозаводске представители трех профессий принципиально не работают во время отпуска – показал опрос

Принципиальной позиции не работать во время отпуска придерживаются 5% опрошенных, сообщил SuperJob.

Большинству трудоустроенных петрозаводчан приходится заниматься решением рабочих вопросов и во время заслуженного отпуска, согласно последнему опросу сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob.

Так, 3 из 4 петрозаводчан на отдыхе отвлекаются на решение рабочих вопросов: 35% — часто, еще 4 из 10 — время от времени.

Причем больше всего тех, кто вынужден посвятить часть отпуска работе, — среди петрозаводчан с зарплатой от 80 тыс. руб. в месяц (86%). Не сталкиваются с подобной необходимостью 14%.

Принципиальной позиции не работать во время отпуска придерживаются 5%.

Тех, кому часто приходится решать рабочие вопросы во время законного отпуска, больше всего среди главных бухгалтеров (58%) и менеджеров по продажам (55%).

Из принципа не работают во время отдыха 11% врачей, 9% программистов и 8% медицинских сестер.

Опрос проводился с 13 июля — 16 августа.