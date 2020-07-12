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В Петрозаводске приставы не дали должнику продать автомобиль

Новости. Общество
12:53, 13 Июля 2020
фото: © ТАСС/ Григорий Сысоев
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Петрозаводчанин погасил все долги по кредиту, боясь остаться без денег и автомобиля.

По сообщению в УФССП Карелии, у судебных приставов на исполнении находилось производство в отношении петрозаводчанина о взыскании задолженности по кредитным платежам на сумму почти 120 тысяч рулей.

Судебным приставом-исполнителем было вынесено постановление о запрете на регистрационные действия в отношении автомобиля, находящегося в собственности у должника. Несмотря на это, мужчина попытался продать свою машину, но не смог.

Когда должник узнал о том, что в случае отсутствия оплаты по истечении срока, предусмотренного для добровольного исполнения производства, он может лишиться автомобиля, задолженность была погашена в полном объеме.

Ранее приставы Карелии открыли постоянную горячую линию для "двойников" должников.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Сергей
2020-07-13 15:02:24
Давайте теперь все исполнительные производства описывать , Приставы и короновирус , всегда рядом в Столице ..
Mike
2020-07-13 14:18:52
Прям новость дня! Обычная приставская работа, а сообщают как будто геройский поступок совершили
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