В Петрозаводске приставы не дали должнику продать автомобиль

Петрозаводчанин погасил все долги по кредиту, боясь остаться без денег и автомобиля.

По сообщению в УФССП Карелии, у судебных приставов на исполнении находилось производство в отношении петрозаводчанина о взыскании задолженности по кредитным платежам на сумму почти 120 тысяч рулей.

Судебным приставом-исполнителем было вынесено постановление о запрете на регистрационные действия в отношении автомобиля, находящегося в собственности у должника. Несмотря на это, мужчина попытался продать свою машину, но не смог.

Когда должник узнал о том, что в случае отсутствия оплаты по истечении срока, предусмотренного для добровольного исполнения производства, он может лишиться автомобиля, задолженность была погашена в полном объеме.

Ранее приставы Карелии открыли постоянную горячую линию для "двойников" должников.