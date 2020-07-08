Приставы Карелия открыли постоянную горячую линию для "двойников" должников

На горячую линию могут звонить люди, у которых незаконно списали деньги по чужому исполнительному документу из-за совпадения фамилии, имени, отчества и даты рождения, сообщили в УФССП Карелии.

В УФССП по Республике Карелия на постоянной основе заработала горячая линия по разрешению спорных ситуаций при взыскании долгов, связанных с ошибочной идентификацией физического лица, когда ФИО должника и законопослушного гражданина совпадают.

В Службе судебных приставов готовы предоставить юридическую консультацию.

Как пояснила Наталья Полякова, начальник отдела организационно-контрольной работы, документационного обеспечения и работы с обращениями граждан и организаций, в подобных случаях следует позвонить по телефону горячей линии (8142) 76 00 73 и гражданину разъяснят его дальнейшие действия. Звонки принимаются ежедневно с 9.00 до 17.00 (с 13.00 до 13.45 обеденное время).

Наталья Полякова добавила, что корректная идентификация гражданина произойдет после предъявления в службу судебных приставов документов: паспорта, СНИЛС или ИНН и неправомерно взысканные деньги вернут.

"После получения документов, подтверждающих ошибочную идентификацию гражданина как должника по исполнительному производству, судебный пристав, возбудивший исполнительное производство, незамедлительно отменит все наложенные ранее ограничения на гражданина. В случае списания денежных средств со счетов в банках или иных кредитных организаций, а также удержаний денежных средств из заработной платы или иных доходов гражданина, ошибочно идентифицированного как должника, пристав-исполнитель примет меры к возврату денежных средств", — прокомментировала Наталья Полякова.

Исключить возможность подобных ситуаций в дальнейшем позволят изменения в законе. Согласно им, перечень идентифицирующих должника документов расширят. Обязательное указание одного из идентификаторов гражданина-должника приостановлено до 1 января 2021 года.