В Петрозаводске приставы вынудили должника погасить долг, арестовав его иномарку

В Петрозаводске должник попытался скрыть от приставов свой автомобиль, в итоге едва его не лишился, сообщили в УФССП Карелии.

У судебных приставов Петрозаводска в отношении местного жителя находилось исполнительное производство. Приставы намеревались взыскать с мужчины фискальные платежи на сумму почти 240 тыс. рублей. Кроме всего прочего должник не уведомил сотрудников службы о том, что у него в собственности имеется движимое имущество.

Судебный пристав сделал запросы в регистрирующие органы и получил интересный ответ из ГИБДД Петрозаводска. Оказалось, что за должником зарегистрирована иномарка. В ходе розыскных мероприятий судебные приставы нашли автомобиль. А также установили третье лицо, которым эксплуатировалась машина.

В итоге автомобиль арестовали и поместили на специальную стоянку. Спустя пять дней объявился собственник, он же — должник. Нарушитель немедленно оплатил задолженность в полном объеме.