В Петрозаводске приступают к ремонту моста в центре города

В Госкомитет Карелии по жилищному надзору поступило извещение о реконструкции моста на улице Мерецкова.

Как сообщили в Госкомитете по жилищному надзору Карелии, туда пришло извещение о реконструкции моста через реку Лососинка по улице Маршала Мерецкова в Петрозаводске.

Ремонт моста начнется в феврале 2024 года и завершится в июле 2026-го.

В Госкомитете напомнили, что существующий мост был сдан в эксплуатацию в 1963 году.

«Общая ширина моста после реконструкции составит 28 метров, длина — 151 метр. Ширина проезжей части моста будет составлять 16 метров и включать в себя 2 полосы движения в каждом направлении. Тротуары на мосту предусмотрены с обеих сторон от проезжей части шириной 3 метра. Кроме того, на мосту предусмотрены велосипедные дорожки с обеих сторон моста шириной по 1,5 метра каждая», — отметили в Госкомитете.

Напомним, ранее определилась компания, которая будет реконструировать мост на улице Маршала Мерецкова.