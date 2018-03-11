Фужер 2 шт. 170 мл.
200
139
Набор кастрюль
2700
1599
Дрель аккумуляторная
1500
999
Набор инструмента
2990
2390
Ваза для цветов
260
119
ПОСМОТРЕТЬ
Новости. Общество
13:41, 11 Марта 2018

В Петрозаводске прививки домашним животным будут делать бесплатно в специально оборудованном автомобиле

По теме

В Карелии разыскивают мужчину, который сел в поезд и пропал
11.03.18 12:23
ФОТО: У торговых центров в Петрозаводске массово эвакуируют автомобили
11.03.18 10:41
В Карелии опробуют новые истребители - 50 летчиков выполнят пуски ракет на самолётах оперативно-тактической авиации
11.03.18 09:52
Все новости
Загрузка...

В Петрозаводске весь март и апрель проводится выездная вакцинация домашних животных.

Специалисты Республиканской станции по борьбе с болезнями животных продолжают работу по выездной вакцинации кошек и собак.

Ветеринары проводят вакцинацию против бешенства и других болезней животных в специально оборудованном автомобиле, который будет выезжать в разные районы Петрозаводска весь март и апрель с 16:00 до 19:30, согласно графику (ознакомиться с графиком можно здесь).


Вакцинация против бешенства отечественной вакциной Рабикан проводится бесплатно. По желанию владельца можно провести комплексную платную вакцинацию. В специально оборудованном автомобиле можно также оформить ветеринарный паспорт животного, провести электронное мечение (чипирование со сканированием).

По теме

В Карелии разыскивают мужчину, который сел в поезд и пропал
11.03.18 12:23
ФОТО: У торговых центров в Петрозаводске массово эвакуируют автомобили
11.03.18 10:41
В Карелии опробуют новые истребители - 50 летчиков выполнят пуски ракет на самолётах оперативно-тактической авиации
11.03.18 09:52
Все новости

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
однозначно
2018-03-11 14:28:16
Людям бесплатную вакцинацию от клещевого энцефалита делать не пробовали? Зря, очень нужная процедура.
кир
2018-03-11 14:10:04
Чтобы они на тропинках не какали.
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
09.03.2018, 08:35
ФОТО: Водитель легковушки погиб, протаранив УАЗ на трассе в Карелии
04.03.2018, 15:21
Одноклассники затравили девочку, ради которой поезд Мурманск-Санкт-Петербург изменил расписание
07.03.2018, 18:00
Грипп наступает на Россию
05.03.2018, 16:39
"Я надеюсь, у вас в душе еще хуже, чем у меня"
10.03.2018, 17:49
СРОЧНО: Два человека погибли под колесами лесовоза на трассе в Карелии
10.03.2018, 16:33
ДЕТИ В ШОКЕ: Во дворце творчества в Петрозаводске разрушили аквариум в холле

Аналитика

07.03.2018 10:40
Политкухня
Как будет работать Общественный штаб по наблюдению за президентскими выборами в Карелии 2
За коротким информационным сообщением "27 февраля открылся Общественный штаб по наблюдению за выборами президента России 18 марта 2018 года в Республике Карелия" скрывается целая история.
"Я надеюсь, у вас в душе еще хуже, чем у меня" 19
05.03.2018 16:39
Куда везут собранный в Петрозаводске снег: любопытные фото и видео 7
01.03.2018 15:55
"А вдруг метеорит прилетит?" 10
27.02.2018 11:23
"Мы живем как после войны" 14
26.02.2018 13:16
Вся аналитика

Чтиво

07.03.2018 13:27
Личное мнение
Как я к Путину ездила 11
В начале марта пятеро журналистов из Карелии отправились на Медиафорум ОНФ в Калининград, где и состоялась встреча с президентом России Владимиром Путиным.
Карелии грозит биатлонный бум? 1
06.03.2018 14:05
Баба с пакетами 18
01.03.2018 12:49
Когда на душе песенно
01.03.2018 09:56
архив чтиво

Медиа

"Ваше право" от телеканала "ТНТ-Онего"
07.03.2018 16:46
все фото и видео


© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»