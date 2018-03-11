В Петрозаводске прививки домашним животным будут делать бесплатно в специально оборудованном автомобиле

В Петрозаводске весь март и апрель проводится выездная вакцинация домашних животных.

Специалисты Республиканской станции по борьбе с болезнями животных продолжают работу по выездной вакцинации кошек и собак.

Ветеринары проводят вакцинацию против бешенства и других болезней животных в специально оборудованном автомобиле, который будет выезжать в разные районы Петрозаводска весь март и апрель с 16:00 до 19:30, согласно графику (ознакомиться с графиком можно здесь).



Вакцинация против бешенства отечественной вакциной Рабикан проводится бесплатно. По желанию владельца можно провести комплексную платную вакцинацию. В специально оборудованном автомобиле можно также оформить ветеринарный паспорт животного, провести электронное мечение (чипирование со сканированием).