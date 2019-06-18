В Петрозаводске продают водонапорную башню по сниженной цене

Владелец водонапорной башни в карельской столице не может продать объект и продолжает снижать его стоимость.

На сайте объявлений Avito водонапорная башня, расположенная на улице Сулажгорского Кирпичного Завода в Петрозаводске, вновь выставлена по сниженной цене – 799 тысяч рублей.

Изначально хозяин постройки был намерен продать объект зимой 2018 года за 1,7 млн рублей. Затем спустя несколько месяцев цена была снижена на 505 тысяч рублей. Однако и в этом случае объект продан не был, в этой связи последовало еще одно снижение цены на 344 тысячи рублей.

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