В Петрозаводске продавались зараженные опасным возбудителем сливы

Свежие сливы были заражены бурой монилиозной гнилью.

Специалисты Россельхознадзора Карелии в ноябре выявили в семи партиях свежей сливы из Ирана, Молдовы и Краснодарского края бурую монилиозную гниль.

Экспертиза подтвердила факт выявления карантинного вредного организма.

Собственники продукции сняли сливы с продажи, сообщили ведомстве.

Бурая монилиозная гниль отличается высокой степенью вредоносности, поражает все наземные органы растения: цветки, почки, молодые побеги, ветви, плоды, а на сливе наблюдается ещё и заражение листьев. В условии повышенной влажности при умеренных температурах воздуха споры гриба очень быстро распространяются.

На складах пораженные плоды в короткие сроки могут вызывать гниль на других фруктах, ранее сообщала «Столица на Онего» о подобных случаях со ссылкой на информацию Россельхознадзора Карелии.