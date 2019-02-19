В Петрозаводске продавцы постельного белья ограбили 84-летнюю бабушку

В Петрозаводске продавцы постельного белья отобрали у пенсионерки 480 тысяч рублей, сообщили в МВД Карелии.

Утро 13 февраля для 84-летней жительницы Петрозаводска началось со встречи у подъезда с двумя незнакомцами. Они предложили пенсионерке приобрести постельное белье по очень выгодной цене. Общение продолжилось в квартире пожилой горожанки.

Двое молодых людей также предложили женщине приобрести одеяла и подушки, была у них и шуба. Хозяйка согласилась купить пододеяльник и достала из тайника свои сбережения. Последующие события, как позднее рассказала полицейским потерпевшая, произошли в считанные секунды. Коробейники бросили весь товар, выхватили ее пакет с деньгами, в котором было 480 тысяч рублей, и скрылись.

Женщина обратилась в полицию. Вскоре на место преступления прибыла следственно-оперативная группа. В кратчайшие сроки стражи порядка выяснили, что грабители передвигаются на иномарке, в Карелию они въехали со стороны Пудожского района и после совершения преступления направились на выезд из республики.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники управления уголовного розыска МВД Карелии совместно с оперативниками Петрозаводска установили местонахождение подозреваемых в Московской области. В минувшую пятницу оба фигуранта были задержаны сотрудниками карельской полиции при содействии московского уголовного розыска и Росгвардии. При обыске у них изъяли все похищенные деньги.

В настоящее время возбуждено уголовное дело. В отношении фигурантов 30 и 22 лет избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.