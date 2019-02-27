В Петрозаводске продолжается снос аварийных деревьев

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К лету с территории города будет удалено более сотни потенциально опасных крупногабаритных растений, сообщили в мэрии Петрозаводска.
Снос деревьев ведется в Нобельском сквере. Аварийная растительность удалена в Вытегорском сквере и рядом с территорией Карельского колледжа культуры, предусмотрен ее снос в Зарецком парке, в Березовой роще и вблизи школы №33.
Два индивидуальных предпринимателя вырубят старые деревья на территории сквера Машиностроителей и Прибрежного парка.
"Помимо этого, в ближайшее время в рамках программы "Безопасный Петрозаводск" будет заключен муниципальный контракт на удаление еще 120 аварийных деревьев в разных районах города", – отметила начальник управления благоустройства и экологии Анна Дудырина.
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