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В Петрозаводске продолжается строительство новой школы

Новости. Экономика
12:00, 02 Февраля 2021
фото: © "КСМ"
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Компания "КСМ" поделилась свежими видео и фото со строительной площадки.

В последние месяцы внешняя картинка почти не меняется. Здание возведено, завершены кровельные работы, выполнен монтаж окон и витражей, школа подключена к теплоснабжению. Частично выполнена отделка фасадов.

Основные работы ведутся внутри здания – устройство внутренних инженерных сетей и отделка помещений общей площадью более 30 000 квадратных метров: холлы, коридоры, лестничные пролёты, классные помещения и кабинеты администрации, столовая, библиотека, конференц-зал, актовый зал, несколько спортивных залов, санузлы и т.д. Если сравнивать с жилыми домами, то площадь новой школы сопоставима с площадью пяти-шести 100-квартирных домов.

Школа условно разделена на 4 блока: блок А – спортивные залы, готовность блока 50%, блок Б – средняя и старшая школа, готовность 95%, блок В - средняя и старшая школа, готовность 70%, блок Г – начальная школа, готовность 95%.

В ближайшее время школу начнут укомплектовывать необходимым оборудованием и мебелью.

Новая школа станет самым большим общеобразовательным учебным заведением в Карелии. Учиться в ней будут 1350 учеников.

Фото внутренних помещений школы можно посмотреть здесь

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