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В Петрозаводске продолжается строительство жилого дома "Изумрудный"

Новости. Общество
16:34, 03 Мая 2020
фото: Баренц Групп
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В жилом доме "Изумрудный" на улице Куйбышева сдан третий этап строительства и активно ведется четвертый.

Жители Петрозаводска, проезжая по улице Кирова, наверняка успели заметить красоту жилого дома "Изумрудный". Монолитный дом, который состоит из четырех этапов строительства, расположился в самом центре города.

Как сообщили в компании "Баренц Групп", на сегодняшний день уже сдан третий этап строительства, и будущие новоселы смогут получить ключи от квартир сразу после снятия в Петрозаводске режима самоизоляции. Четвертый этап будет закончен через год – сейчас ведутся работы с коммуникациями.

Мы побывали на стройплощадке и увидели, что это действительно так – строительство четвертого этапа идет полным ходом.

Как пояснили нам строители, в настоящее время ведется монтаж наружных сетей бытовой ливневой канализации и наружного водопровода. Производится устройство кровли, монтаж вентиляционных шахт и внутренних инженерных сетей.

ЖД "Изумрудный" – это современный монолитный дом, построенный с применением передовых технологий в строительстве. В доме есть не только стандартные планировки, но и индивидуальные - в нем всегда существует возможность перепланировать пространство на стадии строительства. Придомовая территория благоустроена, оснащена детскими площадками и парковочными зонами, а для большего комфорта территорию озеленили крупномерными деревьями.

Инфраструктура комплекса разнообразна и имеет большие преимущества. Одно из главных – это, конечно же, расположение в центре города.

Жилой дом "Изумрудный" находится в зеленом центре Петрозаводска, где в шаговой доступности расположены все главные достопримечательности, включая живописную набережную Онежского озера и знаменитый Левашовский бульвар, где можно гулять под сенью вековых деревьев.

Одновременно это и деловой центр, сердце города, с государственными учреждениями, школами и детскими садами в непосредственной близости от "Изумрудного". Вокруг много супермаркетов, магазинов, аптек.

Напомним, что строительная компания "Баренц Групп" включена в реестр организаций, которые имеют право работать в режиме повышенной готовности, поэтому строительство ведется на всех площадках без остановок. Не прекращается и работа с клиентами, которая ведется в режиме "безопасного офиса". 

Выбирая жилье в комплексе "Изумрудный", необходимо знать о преимуществах покупки квартиры в компании "Баренц Групп": это зачет вторичного жилья, одобрение ипотеки всего по двум документам, а также заявка на ипотечный кредит в офисе продаж компании. Отметим, что клиентам "Баренц Групп" доступна президентская льготная ипотека, которая субсидируется государством.

Всю информацию можно узнать, обратившись в отдел продаж по телефону: 331-331.

Подробную информацию можно получить на сайте компании, а также страницах "Баренц Групп" в социальных сетях https://vk.com/barenzgroup и на сайте https://barenz.group/.

Застройщик: ООО "Промжилстрой" – ЖД "Изумрудный". Проектные декларации на сайте Barenz.group. Услуга предоставляется ПАО Сбербанк.

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