В Петрозаводске продолжают уничтожать кусты (ФОТОФАКТ)

На проспекте Карла Маркса вырубили все кусты, пожаловались петрозаводчане.

В паблике «Живой Петрозаводск» опубликованы фото вырубленных под пень кустов.

«На проспекте Карла Маркса вырубили все кусты», - сожалеют горожане и выкладывают фото рубок в соцсети.

Напомним, что когда вырубили всю живую изгородь на Октябрьском проспекте, то глава Петрозаводска сказал, что волноваться не стоит: все не так страшно.

«Действительно, выглядит устрашающе. Будто живую изгородь полностью удаляют с разделительной полосы вдоль всего проспекта. Но все не так страшно — этот способ предполагает обрезку почти до самого основания. Он стимулирует рост молодых побегов у взрослых кустарников с развитой корневой системой. Впоследствии живая изгородь восстановится», — написал мэр на своей странице Вконтакте.

При этом комментаторы заметили, что зимой при уборке дорог снег и химикаты с дороги будут скидывать на газоны, где раньше были кусты, и в результате все корни пеньков разъесть дорожная соль, и весной молодые побеги появятся не везде.