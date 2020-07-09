В Петрозаводске продолжаются сезонные работы по содержанию улично-дорожной сети (ФОТО)

Ведётся ежедневная работа по содержанию автомагистралей, тротуаров и прилегающих территорий, сообщили в мэрии Петрозаводска.

Подрядчик в разных районах города ежедневно подметает и моет тротуары и автомобильные магистрали. Для обеспечения видимости знаков, светофоров и других технических средств организации дорожного движения обрезают кроны деревьев. На магистральных газонах скашивают траву, вдоль дорог и тротуаров стригут и формуют живую изгородь.





В полосе отвода ведётся вырубка древесно-кустарниковой растительности и планировка обочин. Помимо этого, подрядчик профилирует грунтовые дороги с добавлением нового материала, а на улице Ватутина вблизи пересечения с улицей Чапаева меняет бортовой камень.

Техника и мобильные бригады работают во всех районах Петрозаводска.





На этой неделе основные мероприятия развернулись в Центре, Рыбке, на Перевалке, Ключевой, Кукковке, Древлянке, Зареке, а также в Соломенном и Октябрьском.