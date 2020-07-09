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В Петрозаводске продолжаются сезонные работы по содержанию улично-дорожной сети (ФОТО)

Новости. Общество
15:23, 10 Июля 2020
фото: © Мэрия Петрозаводска
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Ведётся ежедневная работа по содержанию автомагистралей, тротуаров и прилегающих территорий, сообщили в мэрии Петрозаводска.

Подрядчик в разных районах города ежедневно подметает и моет тротуары и автомобильные магистрали. Для обеспечения видимости знаков, светофоров и других технических средств организации дорожного движения обрезают кроны деревьев. На магистральных газонах скашивают траву, вдоль дорог и тротуаров стригут и формуют живую изгородь.



В полосе отвода ведётся вырубка древесно-кустарниковой растительности и планировка обочин. Помимо этого, подрядчик профилирует грунтовые дороги с добавлением нового материала, а на улице Ватутина вблизи пересечения с улицей Чапаева меняет бортовой камень.

Техника и мобильные бригады работают во всех районах Петрозаводска.



На этой неделе основные мероприятия развернулись в Центре, Рыбке, на Перевалке, Ключевой, Кукковке, Древлянке, Зареке, а также в Соломенном и Октябрьском.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Беня
2020-07-10 17:23:40
Ну шо, замечательно.
Только вот одна мысль думается. Еду я на медни по Урицкого, которая Невского, деревья спилены, задрипанные фасады, прятавшиеся ранее в листве стали маячить в глазу... А шо бы у царя-батюшки пока он еще добрый в целях усиления борьбы с короновирусом, укрепрения республиканской экономики и т. п. не испросить мильярд на покраску обшарпанных фасадов? :) :) :) почему нет? :)
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