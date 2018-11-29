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Новости. Культура
17:06, 29 Ноября 2018
фото: Министерство культура

В Петрозаводске проходит фестиваль фильмов для молодежи

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II Карельский международный фестиваль фильмов для молодежи продлится до 2 декабря.

Работы кинематографистов из более чем 20 стран показывают в кинотеатрах "Мираж Синема" в ТЦ "Макси" и "Тетрис".

На фестивале представят киноработы, адресованные подрастающему поколению и молодежи, а также фильмы для семейного просмотра.

На большом экране покажут короткометражные картины и полный метр, документальные и анимационные фильмы. Все это фильмы, прошедшие конкурсный отбор, которые никогда не демонстрировались в кинотеатрах и на российском телевидении.

На фестивале #KIFFYF2018 - фильмы из России, Китая, Германии, Великобритании, Финляндии, Испании, Венгрии, Польши и других стран.

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