В Петрозаводске проходит фестиваль фильмов для молодежи

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II Карельский международный фестиваль фильмов для молодежи продлится до 2 декабря.
Работы кинематографистов из более чем 20 стран показывают в кинотеатрах "Мираж Синема" в ТЦ "Макси" и "Тетрис".
На фестивале представят киноработы, адресованные подрастающему поколению и молодежи, а также фильмы для семейного просмотра.
На большом экране покажут короткометражные картины и полный метр, документальные и анимационные фильмы. Все это фильмы, прошедшие конкурсный отбор, которые никогда не демонстрировались в кинотеатрах и на российском телевидении.
На фестивале #KIFFYF2018 - фильмы из России, Китая, Германии, Великобритании, Финляндии, Испании, Венгрии, Польши и других стран.
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