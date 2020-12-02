В Петрозаводске проходит операция "Алкоголь"

Автоинспекторы проводят на дорогах столицы Карелии оперативно - профилактическое мероприятие под условным названием "Алкоголь".

Как сообщили в Госавтоинспекции Петрозаводска, с 1 по 10 декабря в Петрозаводске проходит оперативно – профилактическое мероприятие под условным названием "Алкоголь. Его цель – противодействие незаконному обороту алкогольной и табачной продукции на территории города.

Автоинспекторы выходят в рейды по контролю за перевозкой большегрузным автотранспортом этилового спирта, алкогольной и табачной продукции, проверяют наличие необходимой документации на перевозимый груз.

Ранее автоинспекторы устроили погоню за пьяным водителем на севере Карелии.