Автоинспекторы устроили погоню за пьяным водителем на севере Карелии (ВИДЕО)

Сотрудники Госавтоинспекции Сегежи задержали нетрезвого водителя внедорожника, за которым пришлось гоняться по ночному городу, сообщили в МВД Карелии.

Инспекторы дорожно-патрульной службы ГИБДД при патрулировании Сегежи заметили внедорожник, водитель которого вел себя подозрительно. Полицейские через громкоговоритель потребовали от мужчины остановиться для проверки документов. Однако водитель не выполнил требование инспекторов и, увеличивая скорость, попытался скрыться. Автопатруль пришлось преследовать нарушителя.

Уходя от погони, на перекрестке с круговым движением водитель иномарки, съехав с проезжей части, промчался напрямую через газон, в результате чего были повреждены два колеса автомобиля. Водитель попытался продолжить движение, но неудачно, машина остановилась.

За рулем автомобиля находился 37-летний житель Сегежи. Освидетельствование, проведенное при помощи алкотестера, показало, что водитель находится в состоянии алкогольного опьянения.

В настоящее время автомобиль нарушителя помещен на специализированную стоянку. Мужчину ждет суд. Ему грозит штраф в 30 тысяч рублей и лишение прав на срок до 2 лет. Также гонщик привлечен к административной ответственности за неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции.

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