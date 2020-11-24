890x80
Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
Число умерших от коронавируса в Карелии приближается к 100 7
Сегодня 08:57
В чем подозревают Белугу 2
Новое
Сегодня 15:15
Снежная буря надвигается на Карелию
Сегодня 12:57
Лекарства для лечения на дому пациентов с коронавирусом поступают в медорганизации Карелии 4
24.11.2020 18:34
Стало известно, насколько вырастет пенсия в 2021 году
24.11.2020 21:05
Полиция Петрозаводска арестовала молодого человека, избившего мужчину на остановке 3
24.11.2020 17:05

Автоинспекторы устроили погоню за пьяным водителем на севере Карелии (ВИДЕО)

Новости. Происшествия
12:17, 25 Ноября 2020
фото: © кадр из видео/МВД Карелии
Загрузка...

Сотрудники Госавтоинспекции Сегежи задержали нетрезвого водителя внедорожника, за которым пришлось гоняться по ночному городу, сообщили в МВД Карелии.

Инспекторы дорожно-патрульной службы ГИБДД при патрулировании Сегежи заметили внедорожник, водитель которого вел себя подозрительно. Полицейские через громкоговоритель потребовали от мужчины остановиться для проверки документов. Однако водитель не выполнил требование инспекторов и, увеличивая скорость, попытался скрыться. Автопатруль пришлось преследовать нарушителя.

Уходя от погони, на перекрестке с круговым движением водитель иномарки, съехав с проезжей части, промчался напрямую через газон, в результате чего были повреждены два колеса автомобиля. Водитель попытался продолжить движение, но неудачно, машина остановилась.

За рулем автомобиля находился 37-летний житель Сегежи. Освидетельствование, проведенное при помощи алкотестера, показало, что водитель находится в состоянии алкогольного опьянения.

В настоящее время автомобиль нарушителя помещен на специализированную стоянку. Мужчину ждет суд. Ему грозит штраф в 30 тысяч рублей и лишение прав на срок до 2 лет. Также гонщик привлечен к административной ответственности за неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции.

Ранее пьяный водитель на "Ниве" въехал в забор в поселке Карелии.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
grisha
2020-11-25 12:44:13
Очень плохие видеорегистраторы в автомобилях ГИБДД. Наверно закупались с учётом требований 44 ФЗ. Или того хуже...
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
23.11.2020, 14:53
Стало известно, за что уволили главврача инфекционной больницы Карелии
19.11.2020, 13:57
Задержанного по подозрению в даче взятки предпринимателя Белугу отпустили на свободу
18.11.2020, 14:25
В Петрозаводске пассажиры выкидывают друг друга из автобуса и плюют в лицо (ВИДЕО)
22.11.2020, 12:40
Парфенчиков рассказал, какие рестораны работали ночью, когда туда нагрянули с проверкой
19.11.2020, 11:07
Лжевоеннослужащая США предложила жителю Карелии миллион долларов за помощь и обманула
19.11.2020, 18:51
Женщина разбилась в Петрозаводске, упав с 6 этажа

Медиа

Видеоэкскурсия по Петрозаводской ТЭЦ
02.11.2020 10:45
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»