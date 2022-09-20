В Петрозаводске прохожие спасли собаку, провалившуюся в колодец (ФОТО)

На Перевалке неравнодушный человек обнаружил провалившуюся в открытый колодец собаку.

В паблике «Слышали? Петрозаводск — Карелия — Россия» опубликовали историю спасения животного, случившуюся в карельской столице.

Как написали в паблике, все произошло 30 сентября. Возле перехода через железнодорожные пути в районе улицы Высотная молодой человек услышал лай, доносившийся из-под земли.

Поиски привели мужчину к открытому колодцу, куда провалилась собака. Животное звало на помощь.

«Вызволить пса удалось до приезда специалистов», — рассказали в паблике.