В Петрозаводске прохожие спасли собаку, провалившуюся в колодец (ФОТО)

На Перевалке неравнодушный человек обнаружил провалившуюся в открытый колодец собаку.
В паблике «Слышали? Петрозаводск — Карелия — Россия» опубликовали историю спасения животного, случившуюся в карельской столице.
Как написали в паблике, все произошло 30 сентября. Возле перехода через железнодорожные пути в районе улицы Высотная молодой человек услышал лай, доносившийся из-под земли.
Поиски привели мужчину к открытому колодцу, куда провалилась собака. Животное звало на помощь.
«Вызволить пса удалось до приезда специалистов», — рассказали в паблике.
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