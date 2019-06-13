В Петрозаводске произошел крупный пожар

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Для ликвидации пожара на Кузнечном переулке привлекались 22 человека, сообщили в МЧС Карелии.
Крупный пожар произошел 12 июня в 17.39 на пер. Кузнечном, 3.
В результате сгорели сарай и баня. Для ликвидации привлекались подразделения по рангу пожара "1-БИС". Работала оперативная группа Управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям.
Для тушения пожара привлекались 22 человека.
Пожар был ликвидирован в 20.17.
Причина, виновный, ущерб устанавливаются.
Погибших и пострадавших нет.
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