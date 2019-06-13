В Петрозаводске произошел крупный пожар

Для ликвидации пожара на Кузнечном переулке привлекались 22 человека, сообщили в МЧС Карелии.

Крупный пожар произошел 12 июня в 17.39 на пер. Кузнечном, 3.

В результате сгорели сарай и баня. Для ликвидации привлекались подразделения по рангу пожара "1-БИС". Работала оперативная группа Управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям.

Для тушения пожара привлекались 22 человека.

Пожар был ликвидирован в 20.17.

Причина, виновный, ущерб устанавливаются.

Погибших и пострадавших нет.