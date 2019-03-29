В Петрозаводске произошел крупный пожар

Пожар произошел 28 марта в хозпостройке на улице Каменоборской у д. 15, сообщили в МЧС Карелии.

В 18.46 пожарно-спасательное подразделение Петрозаводска привлекалось для ликвидации пожара в хозяйственной постройке на ул. Каменоборской у д.15. В 19.09 пожар ликвидирован.

В результате строение полностью сгорело. Для ликвидации привлекались подразделения по рангу 1БИС – пожар высокой сложности.

Причина, виновный, ущерб устанавливаются.

Погибших и пострадавших нет.