В Петрозаводске произошел крупный пожар

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Пожар произошел 28 марта в хозпостройке на улице Каменоборской у д. 15, сообщили в МЧС Карелии.
В 18.46 пожарно-спасательное подразделение Петрозаводска привлекалось для ликвидации пожара в хозяйственной постройке на ул. Каменоборской у д.15. В 19.09 пожар ликвидирован.
В результате строение полностью сгорело. Для ликвидации привлекались подразделения по рангу 1БИС – пожар высокой сложности.
Причина, виновный, ущерб устанавливаются.
Погибших и пострадавших нет.
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