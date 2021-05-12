В Петрозаводске произошло двойное убийство

Ранее судимая за убийство петрозаводчанка зарезала своего сожителя и знакомую, сообщили в Следкоме Карелии.

В Петрозаводске расследуется дело в отношении 43-летней горожанки, обвиняемой в двойном убийстве.

По версии следствия, вечером 10 мая обвиняемая у себя дома в пьяном состоянии напала с ножом на своего сожителя и находившуюся в гостях знакомую женщину. От полученных ранений знакомая погибла на месте, а мужчина был доставлен в больницу, где также скончался.

Ранее женщина уже была судима за убийство. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства происшествия, обвиняемая заключена под стражу. Наказание за данное преступление предусматривает до 20 лет лишения свободы.