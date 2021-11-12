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В Петрозаводске пройдет благотворительная акция «Добрый шкаф»

Новости. Общество
09:23, 15 Ноября 2021
фото: © «Столица на Онего»

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Жителей карельской столицы просят помочь нуждающимся одеждой и товарами первой необходимости, сообщили в Минсоцзащиты республики.

Комплексный центр социального обслуживания населения в Петрозаводске призывает неравнодушных горожан принять участие в акции «Добрый шкаф», по сбору одежды, обуви, товаров первой необходимости для людей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.

Эти вещи могут пригодиться нуждающимся, пострадавшим от чрезвычайных ситуаций, а также малообеспеченным гражданам, вынужденным переселенцам, лицам без определенного места жительства.

Организаторы напоминают, что одежда должна быть чистой, вещи — не требующими ремонта. Особенно нужна мужская и женская одежда и обувь больших размеров.

Акция будет проводиться с автомобиля «Газель» 25 ноября с 15.00 до 19.00 часов на стоянке торгового центра «Десяточка» по адресу Ключевая, 14.

С более подробной информацией можно ознакомиться в паблике социального центра.

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