В Петрозаводске пройдет "экологический забег"

Соревнования по плоггингу станут завершением состязаний Onego Beach, которые пройдут 27 июля в Песках, сообщили в мэрии Петрозаводска.

Веселый турнир по скоростному сбору мусора во время бега трусцой – плоггингу – начнется в субботу после завершения церемонии награждения победителей легкоатлетических соревнований.

Старт экологическому забегу будет дан в 12.00, его участники получат памятные сувениры. По окончании плоггинговой дистанции всех желающих угостят чаем. Мешки и перчатки будут выданы перед стартом.

"Плоггинг" – экологическое движение, при котором бег трусцой сочетается со сбором мусора.