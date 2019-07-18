В Петрозаводске пройдет "экологический забег"

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Соревнования по плоггингу станут завершением состязаний Onego Beach, которые пройдут 27 июля в Песках, сообщили в мэрии Петрозаводска.
Веселый турнир по скоростному сбору мусора во время бега трусцой – плоггингу – начнется в субботу после завершения церемонии награждения победителей легкоатлетических соревнований.
Старт экологическому забегу будет дан в 12.00, его участники получат памятные сувениры. По окончании плоггинговой дистанции всех желающих угостят чаем. Мешки и перчатки будут выданы перед стартом.
"Плоггинг" – экологическое движение, при котором бег трусцой сочетается со сбором мусора.
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