В Петрозаводске пройдет экономический форум

В Петрозаводском государственном университете 5 июля пройдет экономический форум "Диалог бизнеса и власти".

В работе форума примут участие представители федеральных и республиканских органов исполнительной власти, Законодательного Собрания Республики Карелия, общественных организаций.

Поддержка и оживление предпринимательства – один из стимулов развития региональной экономики. В Карелии, опираясь на самые успешные практики в других регионах, подготовлен пакет предложений по поддержке предпринимательства. Например, предприняты реальные меры по значительному снижению тарифа на электрическую энергию для бизнеса. С апреля 2018 года Карелия вошла в группу регионов России с самым низким тарифом на электроэнергию для малого бизнеса.

О господдержке и новациях в законодательстве Карелии в части развития предпринимательства и инвестиционного потенциала расскажет заместитель премьер-министра правительства республики по вопросам экономики Дмитрий Родионов.

Программа форума включает пленарное заседание и работу по круглым столам: "Инвестиционная политика, вопросы имущественного и земельного законодательства", "Тарифное регулирование и естественные монополии", "Рынок труда и содействие занятости", "Налоговое законодательство и администрирование".

В рамках форума будет организована выставка продукции местных производителей.

Среди ее участников будут те предприниматели, кому недавно был вручен знак качества "Сделано в Карелии", продукция этих предприятий прошла сертификацию.

Информация о форуме также доступна в социальной сети ВКонтакте по адресу vk.com/economyrk.

Зарегистрироваться для участия в форуме можно на указанной странице ВКонтакте или через специалиста министерства: Давыдова Варвара Сергеевна, 792-371, электронная почта davydova@economy.onego.ru.

Также предлагается оставить свое мнение о проведении форума, а также задать интересующие вопросы на странице социальной сети ВКонтакте по указанной ссылке.