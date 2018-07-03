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Новости. Экономика
17:02, 03 Июля 2018

В Петрозаводске пройдет экономический форум

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В Петрозаводском государственном университете 5 июля пройдет экономический форум "Диалог бизнеса и власти".

В работе форума примут участие представители федеральных и республиканских органов исполнительной власти, Законодательного Собрания Республики Карелия, общественных организаций.

Поддержка и оживление предпринимательства – один из стимулов развития региональной экономики. В Карелии, опираясь на самые успешные практики в других регионах, подготовлен пакет предложений по поддержке предпринимательства. Например, предприняты реальные меры по значительному снижению тарифа на электрическую энергию для бизнеса. С апреля 2018 года Карелия вошла в группу регионов России с самым низким тарифом на электроэнергию для малого бизнеса.

О господдержке и новациях в законодательстве Карелии в части развития предпринимательства и инвестиционного потенциала расскажет заместитель премьер-министра правительства республики по вопросам экономики Дмитрий Родионов.

Программа форума включает пленарное заседание и работу по круглым столам: "Инвестиционная политика, вопросы имущественного и земельного законодательства", "Тарифное регулирование и естественные монополии", "Рынок труда и содействие занятости", "Налоговое законодательство и администрирование".

В рамках форума будет организована выставка продукции местных производителей.

Среди ее участников будут те предприниматели, кому недавно был вручен знак качества "Сделано в Карелии", продукция этих предприятий прошла сертификацию.

Информация о форуме также доступна в социальной сети ВКонтакте по адресу vk.com/economyrk.

Зарегистрироваться для участия в форуме можно на указанной странице ВКонтакте или через специалиста министерства: Давыдова Варвара Сергеевна, 792-371, электронная почта davydova@economy.onego.ru.

Также предлагается оставить свое мнение о проведении форума, а также задать интересующие вопросы на странице социальной сети ВКонтакте по указанной ссылке.

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Комментарии

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deep
2018-07-03 17:31:58
Зачем все эти форумы за наши налоги? Посмотрите что власть сделала за время «после выборов»: выход на пенсию повышает, ГСМ повысило, НДС на 11% повышает, экспортную пошлину на нефтянку отменяет, налог на добычу ископаемых повышает, НДС экспортерам возвращает, ещё, ещё .....И за ВСЕ это заплатит народ!
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