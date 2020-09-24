В Петрозаводске пройдет фестиваль бега "Километр здоровья"

Жителей столицы Карелии приглашают пробежать километр.

По сообщению администрации города, 1 октября петрозаводчан ждет традиционный "Километр здоровья". Фестиваль городского бега пройдет на стадионе "Юность" с соблюдением противоэпидемиологических правил.

Старт первого забега запланирован на 18 часов. Электронная регистрация на мероприятие закрывается 30 сентября в 14 часов.

Подробное расписание и состав забегов появятся в группе "Километр здоровья" за день до события, номер выдаётся непосредственно перед стартом.

Напомним, 26-27 сентября в Петрозаводске пройдут соревнования лыжников.