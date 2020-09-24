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В Петрозаводске пройдет фестиваль бега "Километр здоровья"

Новости. Спорт
17:20, 25 Сентября 2020
фото: © Николай Смирнов / "Столица на Онего"
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Жителей столицы Карелии приглашают пробежать километр.

По сообщению администрации города, 1 октября петрозаводчан ждет традиционный "Километр здоровья". Фестиваль городского бега пройдет на стадионе "Юность" с соблюдением противоэпидемиологических правил.

Старт первого забега запланирован на 18 часов. Электронная регистрация на мероприятие закрывается 30 сентября в 14 часов.

Подробное расписание и состав забегов появятся в группе "Километр здоровья" за день до события, номер выдаётся непосредственно перед стартом.

Напомним, 26-27 сентября в Петрозаводске пройдут соревнования лыжников.

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Комментарии

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новый
2020-09-25 17:56:38
Либерастня в бессильной злобе будет выглядывать из кустов
Изя
2020-09-25 18:30:12
про себя , бабуля пишешь , самокритично . :)
елпидифор
2020-09-25 17:32:30
У вас же только что "массовый" кросс с кучей наций был, ГТО толпами сдавали - девчонки, как Ленин, бревна носили... Ребята-спортчиновники, по 40 человек ковидом вдень заболевают. Не пора ли тормознуть? Или это в вашем плане мероприятий прописано еще в прошлом году: не выполните - премии лишат или уволят. Ждете, когда президент табу объявит, а сами боитесь?
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